أجمل اطلالات ميغان ماركل قبل أن ينسحب منها لقبها الملكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:42 صباحاً - منذ بداية العام وأخبار الأمير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markle تتصدر عناوين الصحف الرئيسية بعد أن أعلنا عن رغبتهما في الانسحاب من مهامهما وألقابهما الملكية، ومؤخراً وافقت الملكة على هذا القرار وباركته وبذلك تم رسمياً سحب جميع الألقاب والامتيازات الملكية منهما. واليوم جمعنا بالصور أجمل اطلالات ميغان ماركل Meghan Markle منذ أن دخلت العائلة الملكية ونالت لقب دوقة والتي تألقت بها في مناسبات رسمية مختلفة برفقة زوجها أو برفقة الملكة.





اطلالة ميغان ماركل في زفافها في فستان من جيفنشي:

فستان زفاف ميغان ماركل الذي اختارته من جيفنشي



احدى أكثر اطلالات ميغان ماركل Meghan Markle شهرة كانت في فستان الزفافها الأبيض ذو التصميم الملكي الناعم الذي اختارته من دار “جيفنشي” Givenchy مع الطرحة طويلة والتاج الماسي الرائع من المجموعة الملكية الذي زينت شعرها بها، وقد دخل هذا الفستان التاريخ وأصبح من الأشهر في العالم.





ميغان ماركل في فستان أسود من ديور:

تألقت ميغان ماركل في فستان ميدي أسود من ديور





من أجمل اطلالات ميغان ماركل Meghan Markle كانت في هذا لفستان الرائع من “ديور” Dior باللون الأسود وبقصته المستوحاة من الخمسينات، مع حزام على الخصر وتنورة واسعة وصلت حد الركبة، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البيج واكسسوار لافت للرأس.

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تنورة ميدي من الجلد باللون الزيتي اعتمدتها ميغان ماركل:

تنورة ميدي من الجلد الزيتي نسقتها ميغان ماركل بأسلوب ناعم





كثيرا ما كانت تختار ميغان ماركل Meghan Markle الاطلالات المميزة ذات الطابع الشبابي مثل هذه الاطلالة التي جمعت فيها بين الأناقة والعصرية حيث اختارت تنورة ميدي من الجلد باللون الأخضر الزيتي من بوس Boss بقصة ضيقة وصل طولها حد الركبة مع قميص ناعم باللون الزيتي أيضاَ وأكملت الاطلالة بحذاء كعب عال باللون البيج بتصميم كلاسيكي.



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لوك مميز باللون الأبيض تألقت به ميغان ماركل:

اطلالة مميزة من فيكتوريا بيكهام نسقتها ميغان ماركل





من اطلالات ميغان ماركل Meghan Markle التي خطفت بها الأنظار أثناء الحمل كانت في هذا اللوك الذي اعتمدت فيه على اللون الأبيض وقد اختارت فستان ميدي معرق من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham وقد نسقت معه معطف متوسط الطول وحقيبة يد وحذاء كعب عال باللون الأخضر الزيتي وأكملت الاطلالة بقبعة باللون الأبيض.



اطلالات مميزة اعتمدتها ونسقتها ميغان ماركل Meghan Markle قبل خروجها من العائلة الملكية وسحب لقب الدوقة منها، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيك.



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