تنسيق الجاكيت المنفوخ الملون لاطلالة شتوية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:42 صباحاً - الجاكيت المنفوخ من الستايلات المميزة التي برزت بالعام الماضي، ويبدو أنها أصبحت قطعة مفضلة للكثير من الفاشينيستا، اعتمدنْ عليها بألوان مختلفة، وتنسيقات عصرية.

واليوم إليكِ طريقة تنسيق الجاكيت المفنوخ لاطلالة شتوية للمحجبات، من وحي مدونات الموضة.





الجاكيت المنفوخ بلون الأحمر الخشخاش مع تنسيق محايد

الجاكيت المنفوخ بلون الأحمر الخشخاش مع تنسيق محايد



أحيانًا كي نبرز لون قطعة بحد ذاتها باطلالاتنا، يكون من الأفضل لو نعتمدها مع اللوك المحايد، وليس هناك أجمل من الجاكيت المنفوخ الأنيق بلون جريء كالأحمر الخشخاش الذي اعتمدته لانا حطاب، وارتدت معه توب وبنطلون وحذاء أسود.

وهذه الطريقة تناسب الصبايا الممتلئات لتنسيق الجاكيت المنفوخ، بتخقيق نوع من التوازن بمظهركِ عندما ترتدين موديل قد بمنحكِ بعض الوزن الزائد.

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الجاكيت المنفوخ لاطلالة عملية

الجاكيت المنفوخ لاطلالة عملية





أما هذا الموديل للجاكيت المفنوخ من ماريا عليا، فهو الأنسب لأجواء السفر، لاطلالة تمنحكِ دفء، وبالوقت نفسه أناقة وعصرية، ولكي يكتمل اللوك العصري نسّقته ماريا عليا مع البنطلون الأسود الضيق وحذاء رياضي بلوني الأبيض والأسود، لاطلالة تناسب أكثر الشابات المراهقات.

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الجاكيت المنفوخ القصير بلمسة أنثوية

الجاكيت المنفوخ القصير بلمسة أنثوية





في المقابل اعتمدت سهر فؤاد على الجاكيت القصير المفنوخ، ونسقته أيضًا بطريقة كاجوال رياضية، مع البنطلون الأسود وربطت توب على الخصر، كطريقة محتشمة تتناسب مع الموديل القصير للجاكيت.

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الجاكيت الجلد المنفوخ بلمسة كلاسيكية

الجاكيت الجلد المنفوخ بلمسة كلاسيكية





الجاكيت المنفوخ من خامة الجلد قطعة أنيقة سهلة التنسيق، كالذي اعتمدته لينا الغوطي، باعتمادته بموديل الـ Over Size، وقد

نسّقته مع بنطلون واسع وكنزة صوف، لاطلالة مريحة وعملية تناسبكِ طوال اليوم.

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