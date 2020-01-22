تعتبر كفتة السمك بالصلصة من الأطباق الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، والتي ينصح بتقديمها كوجبة أسبوعية، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف الشربيني. طريقة عمل كفتة الزبادي مقادير كفتة سمك بالصلصة سمك فيليه أرز ثوم طماطم كزبرة خضراء بصل شبت Advertisements كمون بهارات ملح زيت فلفل طريقة تحضير كفتة سمك بالصلصة في خلاط كهربائي ضعي الثوم مع البصل مع السمك وافرميهم جيدا، اضيفي الكزبرة الخضراء والأرز المطحون وافرميهم مرة أخرى اعجينهم جيدا لتصبح متماسكة وسهلة التشكيل شكليها كرات واقليها في الزيت في طاسة على النار، ضعي الثوم المفروم والبصل المفروم ثم الشبت والطماطم والكمون والملح والفلفل اضيفي إليها كرات السمك، واتركيها على النار قليلا ثم قدميها.

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