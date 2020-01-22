طريقة عمل قلقاس بالصلصة

تعتبر الأيام الحالية في موسم طبخ القلقاس، فهو الأكلة المفضلة للمسيحيين خلال عيد الغطاس، ويستعرض التقرير التالي طريقة تحضير قلقاس بالصلصة. المقادير قلقاس مقطع مكعبات. عصير طماطم. مرقة. بصل مفروم. ثوم مفروم. زيت أو سمن. كزبرة ناشفة. ملح. فلفل أسود. Advertisements صلصة طماطم. سلق مفروم. رشة سكر. طريقة التحضير تغلى المرقة على النار ويضاف إليها القلقاس. يشوح البصل والثوم في السمن، ويضاف الملح والفلفل والكزبرة الناشفة. يضاف السلق على خليط البصل والثوم ويقلب جيدا. تضاف صلصلة الطماطم ورشة السكر. يوضع الخليط في الخلاط ثم يفرم. ويضاف خليط الطماطم على القلقاس مع المرقة وعصير الطماطم. يترك على النار حتى ينضج، ويقدم ساخنا.

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