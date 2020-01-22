"لم تتزوج ولم تُنجِب".. "مياه المنوفية" تعلن شروط "الأُم المثالية"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن مسابقة الأم المثالية و«الأم المثالية القدوة»، والتي تعد الأولى من نوعها، حيث أثارت الكثير من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن المسابقة وضعت شرطا للاشتراك فيها، وهو أن تكون المتقدمة للقب الأم المثالية «القدوة» غير متزوجة ولم تنجب.

فيما اشتملت شروط الترشح للأم المثالية، ألا يقل السن عن 50 عاماً، وأن يكون مشهود لها بحُسن الخُلق بين زملائها، وأن تكون متميزة في مجال عملها، وأن يكون جميع أبنائها حاصلين على مؤهل عالٍ، ويتضمن طلب التقديم للمسابقة قصة عطاء قدمت خلالها نماذج مشرفة للمجتمع، مطالبين بتقديم مستندات تثبت صحة الشروط الواجب توافرها في المتقدمة للأم المثالية.

وتساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي: كيف تكون أُماً مثالية وهى لم تنجب؟ وهو ما ردت عليه الشركة عبر صفحتها على «فيس بوك»، مؤكدة أن شرط عدم الإنجاب أو الزواج، قاصر على التقدم للقب «الأم المثالية القدوة»، بمعنى أن تكون المرشحة شخصية يعتبرها الجميع في منزلة الأم حتى لو لم تتزوج وهناك نماذج عديدة يزخر بها المجتمع وينطبق عليها هذا الشرط.

ومن جانبه علق المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن كثيراً من المواطنين فهم شرط الزواج والإنجاب في الإعلان بشكل خاطئ، موضحاً أن الفكرة تتمحور حول «الأم القدوة» التي لم تتزوج ولم تنجب، لكن الجميع يعتبرها في مقام الأم لما لها من فضل على الجميع، وأضاف لـ«الوطن»، أن الشركة أعدت المسابقة والشروط الواجب توافرها بالتعاون مع «شئون المرأة» في المحافظة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، موضحاً أن الجوائز ستكون مالية لأول مرة بالشركة بعد دعم الشركة القابضة للمسابقة.