الامارات | ألماسة بحجم كرة التنس تخطف الأنظار

شكرا لقرائتكم خبر عن ألماسة بحجم كرة التنس تخطف الأنظار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذبت «لوي فيتون» الأنظار، أمس، بعرض أحدث مشترياتها، وهو ثاني أكبر ألماسة خام في العالم.

وقالت العلامة التجارية الشهيرة المملوكة لشركة «إل.في.إم.إتش»، الأسبوع الماضي، إنها اشترت الألماسة «سويلو»، التي تزن 1758 قيراطاً. وعرضت الحجر اللامع ذات اللون الداكن في متجرها بساحة «بلاس فاندوم» في باريس.

ولم تفصح «لوي فيتون» عن السعر الذي دفعته لاقتناء الألماسة. وعُثر على الحجر، وهو بحجم كرة التنس ويغطيه الكربون، في بوتسوانا العام الماضي، وسيتقطع إلى جواهر. و«سويلو» كلمة في اللغة السيستوانية المحلية في بوتسوانا تعني «الاكتشاف النادر». وقالت شركة «لوكارا للتعدين»، التي تتخذ من كندا مقراً لها، وتملك المنجم الذي عُثر فيه على الألماسة، إن الحجر سيتحول إلى مجموعة من المجوهرات. ودخلت «لوكارا» في شراكة مع «لوي فيتون» وشركة تصنيع مقرها أنتويرب لصنع المجوهرات. ولم تدخل «لوي فيتون»، التي تشتهر بصناعة حقائب اليد باهظة الثمن، عالم المجوهرات إلا في عام 2012، إذ تتنافس مع شركة «بلغاري» المملوكة أيضاً لشركة «إل.في.إم.إتش» و«كارتييه» المملوكة لـ«ريتشمونت». ويعرض صنّاع المجوهرات الفاخرة أفضل ما لديهم في باريس، تزامنا مع أسبوع الموضة الراقية (الهوت كوتور)، إذ يعرض كبار المصممين إبداعاتهم. وعادة ما تصل أسعار بعض قطع المجوهرات في هذه المجموعات إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

«سويلو» كلمة في اللغة السيستوانية المحلية تعني «الاكتشاف النادر».