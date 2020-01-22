الامارات | «مواهب» أصحاب الهمم تلون أعمال «بين النقاط»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مواهب» أصحاب الهمم تلون أعمال «بين النقاط» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم استوديو «مواهب من الناس الجميلين» (مواهب)، المخصص للكبار من أصحاب الهمم، معرضاً بعنوان «بين النقاط» في كوادرو غاليري بمركز دبي المالي العالمي، ويشتمل على أعمال للطلبة مستوحاة من أعمال الفنانة اليابانية المعاصرة يايوي كوساما.

ومن خلال تعبيراتها الصريحة عن صحتها العقلية، تجد كوساما دائماً في فنها ملاذاً لها، كجزء من رحلتها في الحياة، وهذه الفنانة التي يطلق عليها في كثير من الأحيان اسم «أميرة بولكا دوت»، تستخدم الإبداع كوسيلة لفهم عالمها، والتعامل مع التحديات النفسية التي تواجهها، وهو الجانب الذي يتردد صداه مع فناني استوديو مواهب من أصحاب الهمم.

ومن خلال استخدام الألوان الزاهية والمشرقة والصور الشخصية، تمكن المشاركون في المعرض من استكشاف الروابط العاطفية بشكل أعمق، وأظهرت أعمالهم فهماً عميقاً حول الطرق التي يتبعونها للتواصل مع العالم.

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وتعكس الأعمال العاطفة أو الذاكرة التي تساعد أصحابها على التواصل مع العالم من حولهم، بما في ذلك لوحة «عناق المواهب» التي قدمتها ليلى لتعبر من خلالها عن الحب الذي تشاركه مع أصدقائها في «مواهب»، ولوحة «رحلتي عبر المراحل السبع من الحزن» لمريم التي تكشف عن الحزن بعد وفاة والدتها، ولوحة «حبي لبابا» لأسماء التي تلقي الضوء على علاقتها العميقة مع أبيها.

ويستمر معرض «بين النقاط» في كوادرو غاليري بمركز دبي المالي العالمي حتى 30 الجاري.

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الجاري موعد اختتام المعرض الذي يستضيفه كوادرو غاليري.