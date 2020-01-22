الامارات | «غريتا» لزعماء العالم: استمعوا إلى صوت الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «غريتا» لزعماء العالم: استمعوا إلى صوت الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت الناشطة السويدية الشابة، غريتا تونبرغ، التي ألهمت جيلاً جديداً من الناشطين لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، هذا العام، زعماء العالم، أمس، على الاستماع إلى صوت الشباب.

وقالت: «لست الشخص الذي يمكن أن يشكو عدم الاستماع إليه»، مثيرة الضحكات من جانب مستمعيها، في جلسة نقاشية بعنوان «شق طريق مستدام نحو مستقبل مشترك»، في اليوم الأول من المنتدى السنوي، وأضافت تونبرغ: «علم وصوت الشباب ليس محور النقاش، لكن ينبغي أن يكون كذلك».

وسافر العديد من النشطاء الشبان إلى منتجع دافوس السويسري هذا العام، سيراً على خطى تونبرغ.