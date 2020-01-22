الامارات | 3 ملامح لموسم دبي الفني 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملامح لموسم دبي الفني 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي في الربع الأول من العام الجديد لاستقبال العديد من الفنانين العرب والعالميين في حفلات حيّة تقام بمواقع عدّة في المدينة، إضافة إلى استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية ورياضية تضمن للجميع الاستمتاع بأجواء مميّزة في هذا الموسم. ويمكن للجمهور الاطلاع على كل الفعاليات وشراء تذاكر العروض والحفلات، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.

وفي ما يلي مجموعة من الحفلات والفعاليات المميزة التي ستقام خلال الأشهر القليلة المقبلة:

حفلات موسيقية

يحيي الفنان راشد الماجد حفله المنتظر في 30 يناير الجاري بصالة كوكاكولا أرينا، وستشهد الأمسية ذاتها حفلاً للفنان ماجد المهندس، الذي سيقدّم أجمل أغانيه لجمهوره الغفير، كما سيكون الجمهور على موعد مع النجم العالمي جون لجند 31 الجاري، فيما ستفتتح الحفل الفنانة السورية فايا يونان.علماً بأن سعر تذكرة الحفل تبدأ من 195 درهماً.

ولعشاق الموسيقى الغربية تقدم لهم دبي حفلاً للنجم الإنجليزي روبي ويليامز 24 الجاري في «ذي بوينت» بنخلة جميرا، فيما سيقدم في اليوم ذاته نجم الروك الهندي براتيك كوهاد، الكثير من أغانيه باللغتين الإنجليزية والهندية في «ذا روتوندا، سيزارز بالاس بلوواترز».

ويعود مهرجان «رد فست دي أكس بي» في دورته السابعة ليقدّم عروضاً حيّة لأبرز الفنانين العالميين على مسرح مدينة دبي للإعلام السادس والسابع من فبراير المقبل. أما عشاق الموسيقى اللاتينية فموعدهم بتاريخ 14 فبراير مع النجم الكولومبي مالوما، في صالة كوكا كولا. ويعود «مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز» إلى دبي، ليقدم لجمهوره كوكبة من النجوم، من بينهم النجمة الأميركية لورين هيل، والنجم البريطاني برونو مايجور، وأسطورة الموسيقى الحية الأميركي ليونيل ريتشي، برفقة فرقة الجاز «سبايرو جايرا»، ونجم الجاز «سامي ميللر» المغني الرئيس في فرقة «ذا كونغريغايشن»، ثم يليه عرض فرقة الروك الأميركي «وَن ريبوبليك» كل ذلك من 26 إلى 28 فبراير على مسرح مدينة دبي للإعلام. كما تشهد صالة كوكاكولا أرينا عودة مغني الراب الأميركي العالمي راس، 27 مارس المقبل.

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ويستضيف مسرح أوبرا دبي على مدار ثلاثة أيام من 23 إلى 25 يناير العرض الحيّ الساحر لقصة «الأمير الصغير»، وسيكون عشاق فرقة «أبا» على موعد مع أكبر عرض تكريمي لها في دبي، كما تستضيف أوبرا دبي فرقة البوب النرويجية «آ-ها» ضمن جولتها العالمية.

ضحك وفكاهة

يقدم نجم الكوميديا البريطاني «روميش رانغاناثان» عرضه على خشبة المسرح مساء يوم الجمعة 20 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. فيما يقام على مسرح كوكا كولا أرينا أحد أضخم عروض الكوميديا لعام 2020، حيث يحيي الفنان جو كوي أمسيته الضاحكة في دبي في 20 يناير، تعقبها أمسية أخرى كوميدية بامتياز 24 من يناير للفنان كابيل شارما، أحد أبرز نجوم الكوميديا في الهند والعالم. وسيكون عشاق الكوميديا على موعد مع عروض «لافتر فاكتوري» الجديدة بعنوان «كومبليتلي رونغ»، التي يشارك فيها نجوم الكوميديا بيتر وايت ومات ريد وستيفن غرانت، ويمكن الاستمتاع بأداء كل من كريس بيلتس وكارين بيلي وتز إلياس، في أماكن مختلفة في دبي من التاسع من يناير إلى 14 فبراير. أما الممثل الكوميدي الفرنسي مالك بنطلحة، فسيخطف الأنظار في «ذا روتوندا، سيزارز بالاس» مساء يوم 26 مارس بعرض جديد غنيّ بالقصص المرحة والانتقادات المضحكة.

فنون وثقافة

يعود مهرجان القوز للفنون الذي يترقبه الجميع لينعش «السركال أفنيو»، خلال يومي 24 و25 يناير تحت عنوان «البحث عن»، كما تقام فعاليات الدورة الـ14 من معرض «آرت دبي» الدولي من 25 إلى 28 مارس المقبل. ولمحبي المطالعة والثقافة، يعود لهم «مهرجان طيران الإمارات للآداب» في دورته الـ12 في «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» من الرابع إلى التاسع من فبراير. ويشارك في الفعالية العديد من المواهب المحلية، التي تُتاح أمامهم فرصة التواصل مع كُتّاب عالميين، والمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل ومسابقات. كما سيقام معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة في مركز دبي التجاري العالمي من الخامس إلى السابع من مارس 2020، ويقدم أنشطة ترفيهية طوال اليوم، وكذلك لقاءات، وظهور الشخصيات المشهورة، وورش العمل، وغيرها.

تستعد دبي لاستقبال العديد من الفنانين العرب والعالميين.