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الامارات | فعاليات فنية وترفيهية في «خورفكان المسرحى»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الدورة السابعة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، في 27 يناير الجاري.

وتشهد التظاهرة، المكرّسة للاحتفاء بثقافات الشعوب، مشاركة العديد من الفرق والمجموعات الفنية المحلية والعربية والدولية. وقالت مسؤولة فعاليات إدارة المسرح، فواغي المدفع، إن «المهرجان، الذي يستمر يوماً واحداً، سيكون حافلاً بتشكيلة واسعة من الفعاليات الترفيهية والفنية».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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