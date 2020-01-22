الامارات | فعاليات فنية وترفيهية في «خورفكان المسرحى»

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات فنية وترفيهية في «خورفكان المسرحى» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الدورة السابعة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، في 27 يناير الجاري.
وتشهد التظاهرة، المكرّسة للاحتفاء بثقافات الشعوب، مشاركة العديد من الفرق والمجموعات الفنية المحلية والعربية والدولية. وقالت مسؤولة فعاليات إدارة المسرح، فواغي المدفع، إن «المهرجان، الذي يستمر يوماً واحداً، سيكون حافلاً بتشكيلة واسعة من الفعاليات الترفيهية والفنية».
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