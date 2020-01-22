الامارات | «العين السينمائي 2».. 56 فيلماً تراهن على «سينما المستقبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين السينمائي 2».. 56 فيلماً تراهن على «سينما المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم في قلعة الجاهلي بمدينة العين، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «العين السينمائي»، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 25 يناير الجاري، وتضم 56 فيلماً بين الأفلام الطويلة والقصيرة وسينما العالم ضمن خمس مسابقات: «الصقر الخليجي الطويل» وتتنافس فيها خمسة أفلام، و«الصقر الإماراتي والخليجي القصير» وتضم 21 فيلماً، و«أفلام المقيمين» وتشهد عرض 10 أفلام، و«الصقر للطلبة» وتضم 16 فيلماً، إلى جانب برنامج «سينما العالم» وعددها أربعة أفلام.

تشهد الدورة الحالية، التي تنطلق تحت شعار «سينما المستقبل»، حضور العديد من الضيوف والنجوم، فمن المقرر أن يسير على سجادة «العين السينمائي» الحمراء عدد كبير من النجوم، كما يشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الافتتاحي السوداني «ستموت في العشرين»، وتكريم مجموعة من الفنانين احتفاءً بمنجزهم الإبداعي ضمن برنامج «تكريم إنجازات الفنانين»، وهم: الفنان الإماراتي القدير ضاعن جمعة، والفنانة الإماراتية مريم سلطان، والفنان الكويتي طارق العلي، والفنان المصري أحمد بدير. وقال مدير المهرجان، عامر سالمين المري، إنه منذ انطلاق الدورة الأولى من العام الماضي، عمل على شيء قد يراه البعض أنه مستحيل، إذ دشن دورتين في عام واحد، وربما يعود السبب في ذلك إلى إيمانه العميق بضرورة تثبيت موعد إقامة المهرجان - يناير من كل عام - في ظروف تتلاءم مع الطبيعة الساحرة التي تصل إلى ذروتها في فصل الشتاء داخل الدولة، ويكاد يجزم أن هذه الدورة بالنسبة له كمؤسس للمهرجان بمثابة «دورة التحدي» بكل المقاييس، إذ تمثل ذلك في مواصلة الجهد من أجل اختيار الأفلام، ومن ثم التواصل مع صنّاع السينما حول العالم، وهو ما يؤكد أننا كنا بالفعل في سباق مع الزمن، حيث تجاوز كل هذه الصعاب، بسبب علاقته الوطيدة مع العديد من صنّاع السينما في الوطن العربي والعالم. وأوضح سالمين أن هذه الدورة الاستثنائية، التي تم تنظيمها باحترافية عالية من قبل اللجنة المنظمة لشركة «سنما فيجن فيلمز» الإماراتية، تجسّد المساعي، التي بدأها المهرجان منذ انطلاقته، لترسيخ مكانة المهرجان، الذي استطاع في دورته الأولى أن يرصد العديد من الإنتاجات المحلية والعربية والخليجية والدولية، ومن ثم إبراز وجه آخر للمنافسات القوية التي حلقت في سماء «دار الزين»، التي يلتقي على أرضها اليوم الفن والتاريخ بحضور مشاهير ونجوم الفن السابع.