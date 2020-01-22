الامارات | 6 مسلسلات تثير عاصفة من الجدل.. من «مسيح» إلى «الآنسة فرح»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسلسلات تثير عاصفة من الجدل.. من «مسيح» إلى «الآنسة فرح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرأة الطرح وغرابة الموضوع أو التطرّق لقضايا جدلية، كانت أبرز الأسباب التي جعلت بعض الأعمال الدرامية محل جدل واسع بين الجمهور في الفترة الأخيرة، كما حظيت بنسب مشاهدة عالية.

ومن أبرز المسلسلات التي أثارت الجدل في الفترة الحالية، وتحديداً مع نهاية 2019، وبداية العام الجاري:

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