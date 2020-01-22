الامارات | «فرح» إماراتي على خور دبي.. الدعوة عامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرح» إماراتي على خور دبي.. الدعوة عامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأخذ سوق السيف في دبي زوّاره في رحلة تمتزج فيها أصالة الماضي بالحاضر، لتشكّل تجربة فريدة على واجهة خور دبي، في الوجهة التي صممت لتحاكي الأسواق التقليدية، احتفاءً بالدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق.

ويقدّم «السيف» تجارب ثقافية وعروضاً فنية وترفيهية متميزة، من أبرزها خلال، مهرجان دبي للتسوّق، العرس الإماراتي التقليدي، إذ تسلط هذه الفعالية الضوء على أهم العادات والتقاليد المتعلقة بحفلات الزفاف في الدولة.

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ويستضيف سوق السيف هذه الفعالية أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، خلال مهرجان دبي للتسوّق، وستتاح الفرصة للحضور للتعرف إلى عادات وتقاليد الأعراس الإماراتية، التي لاتزال حاضرة منذ مئات السنين.

ويضم سوق السيف 10 مواقع تفاعلية تتيح للزوّار الاستمتاع بفعاليات ترفيهية متنوّعة، ومشاهدة العروض المسرحية وتشكيلات فنية، كما يضم مواقع متميزة لعشاق التصوير.

«السيف» يقدم عروضاً فنية وترفيهية ضمن «دبي للتسوّق».