الامارات | مسكوكة تذكارية تحتفي بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن مسكوكة تذكارية تحتفي بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة زنة 28 غراماً، بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019. وستطرح المسكوكة التذكارية للبيع في المقر الرئيس للمصرف وفروعه بسعر 300 درهم. وعبّر المصرف المركزي عن فخره باختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وذلك تثميناً لجهود الإمارة البارزة في دعم الكتاب ونشر ثقافة القراءة، لتصبح الشارقة أول مدينة خليجية تنال هذا اللقب، والثالثة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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