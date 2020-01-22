الامارات | «أزمة مالية».. أكثر من مجرد عرض لفيلم إماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمة مالية».. أكثر من مجرد عرض لفيلم إماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «إكس موفيز» للإنتاج السينمائي، عن عرضها فيلمها الجديد «أزمة مالية»، غداً على المسرح الكبير بقصر الإمارات، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال الحفل عن أحدث أفلامها التي من المقرر أن تنتجها وتعرضها في صالات السينما الإماراتية والخليجية في 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «إكس موفيز» الإماراتية فيصل بن أحمد، إن الشركة انتهت من تصوير ثلاثة أعمال سينمائية جديدة خلال الفترة الماضية، التي صورت بالكامل في الإمارات، ونفذت عمليات المونتاج في الهند والمكساج والصوت في مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف: «لقد تقرّر عرض أول هذه الأعمال وهو فيلم (أزمة مالية) ضمن احتفالية ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ السينما الخليجية في قصر الإمارات بأبوظبي، إذ سنعرض الفيلم ضمن عرض خاص قبل طرحه في صالات السينما جماهيرياً».

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وتابع أحمد: «نسعى من خلال تنظيم هذه الاحتفالية إلى أن نلفت انتباه المنتجين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم لخلق سينما إماراتية، وتكون عملية تشجيعية للجهات المعنية بالفن لدعم الإنتاج السينمائي في الإمارات والمنطقة، إذ إننا لانزال نعاني عدم ثقة موزعي الأفلام ودور السينما في عرض الفيلم الإماراتي، ونواجه صعوبة الحصول على التسهيلات التي يقدمها الموزعون ودور السينما للفيلم الإماراتي الذي يحتاج إلى دعم أكبر».

من جانبه، أعرب المخرج راكان عن سعادته بإنجاز فيلم «أزمة مالية» الذي كان بمثابة تحدٍ جديد له بعد نجاح أعماله السابقة خصوصاً سلسلة أفلام «ضحي»، لاسيما أن الفيلم ضم وجوهاً جديده تقف أمام الكاميرا للمرة الأولى، مشدداً على ضرورة دعم الفيلم الإماراتي من الجهات المعنية والمسؤولة عن قطاع الإنتاج، والموزعين ودور العرض السينمائي، خصوصاً أثناء عرضه في صالات السينما، لينال حقه في التوزيع مثل الأعمال الأجنبية والعربية والأخرى.

بطولات

قال المدير الإقليمي لـ«إكس موفيز» رامي طميش، إن إنتاجات الشركة هذه السنة ستتنوّع، ولن تقتصر على الأفلام الكوميدية فقط كما في السابق، لافتاً إلى أنهم بصدد تصوير أول فيلم يروي بطولات إماراتية ومن المقرر أن تنطلق تصويره قريباً، كاشفاً أنهم انتهوا أيضاً من الاتفاق مع مجموعة الكندي للسيارات التي ستدعم إنتاج فيلمهم الجديد «السباق السري» من بطولة الفنان سعيد السعدي ومحمد عبدالعزيز.