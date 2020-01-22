الامارات | العيش مع الذئاب.. واقع تحياه أسرة سعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن العيش مع الذئاب.. واقع تحياه أسرة سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملاطفة ذئب بالنسبة لأسرة سعودية لا تُعد عملاً مستحيلاً، لا يُرى إلا في أفلام الحركة، مثل فيلم ماوكلي الشهير، فهذا الفعل جزء من الحياة اليومية المعتادة لأسرة السرحاني، التي تقطن منطقة الجوف في شمال المملكة، إذ تعيش بالفعل مع الذئاب في بيتها منذ 11 عاماً.

وبدا الذئب (أديم)، وهو أحد الذئاب العربية التي تعيش مع الأسرة السعودية، هادئاً وغير مُبالٍ، بينما يربت عليه طفلا رامي السرحاني الصغيران (أربع وسبع سنوات) ويمشطان فراءه ويقبلانه. كما بدت الطمأنينة نفسها على الطفلين، لأنهما يتشاركان منذ مولدهما الحياة مع الذئاب في منزل الأسرة.

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وقال مربي الذئاب رامي السرحاني (37 عاماً)، الذي يعمل في القطاع المالي «علاقة أهلي معهن (الذئاب)، مثل علاقتي أنا، خلاص صارن من أهل البيت، اعتدنا عليهن واعتادوا علينا».

وتعيش الذئاب مع أسرة السرحاني منذ 11 عاماً، ما طور ووطد العلاقة بين الطرفين.

غير أن الضيوف كانوا غالباً ما يصابون بصدمة للوهلة الأولى، عندما يرون الذئاب في مجلس السرحاني، لكن معظمهم يصبح ودوداً معها في نهاية الأمر.