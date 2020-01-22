الامارات | 6 فرق موسيقية عالمية تشارك في «برزخ»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فرق موسيقية عالمية تشارك في «برزخ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي فعاليات النسخة السنوية الرابعة من مهرجان «برزخ»، في 31 الجاري، وتضم عروضاً موسيقية عالمية تقدمها فرق تحظى بشعبية واسعة.

ويطلّ المهرجان بحُلة جديدة هذا العام، ليتضمن أربعة عروض تقدم للمرة الأولى، إضافة إلى عرض موسيقي أول على مستوى العالم، إذ تستعد ست فرق موسيقية، إضافة إلى مجموعة من منسقي الأغاني المحليين، لتقديم عروضهم أمام الجمهور على ثلاثة مسارح بالتوازي خلال أمسية واحدة. ويمزج المهرجان بين مختلف أنماط الموسيقى العالمية، ما يعكس مساعي مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي إلى مد جسر التواصل والحوار بين مختلف الثقافات عبر استكشاف الفنون والثقافة. ويتضمن «برزخ» العرض الأول في الإمارات للفنان «عمار 808»، والفنان سفيان سعيدي مع فرقة «مازالدا»، إضافة إلى العرض الأول في الشرق الأوسط لفرقتي BCUC و«بوكانتي»، والعرض العالمي الأول لفرقة «نون»، التي ستعيد إحياء موسيقى كوكب الشرق أم كلثوم، بتكليف من مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، فضلاً عن مشاركة المغنية الكوبية وعازفة الإيقاع والفلوت «لا دام بلانش». كما يشارك في المهرجان منسقو أغان بالإمارات، من بينهم «كروهات» وماريز كاردوسو (ديجيفا)، ليقدموا إبداعاتهم خلال الفترات الفاصلة بين عروض فرق الموسيقى. وسيشهد اليوم السابق للمهرجان (30 الجاري) تنظيم جلسة حوارية حول الفنون بعنوان «حقوق الفنانين: تأسيس مهنة ناجحة في عالم الموسيقى»، التي ستقدم بالتعاون مع مركز التطوير المهني في جامعة نيويورك أبوظبي. وسيتاح للموسيقيين الصاعدين الاستفادة من خبرات أعضاء الفرق المشاركة ومبدعيها، إضافة إلى التواصل مع ممثل عن جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، المعروفة باسم «الساسيم»، خلال جلسة حوارية ستتناول التطور المستمر للفنان وحقوقه ومصادر التمويل المتاحة له.

الأمسية ستتضمن العرض العالمي الأول لفرقة «نون»، التي ستُعيد إحياء موسيقى أم كلثوم.