"مراكب النجاة".. حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بقرى البحيرة

تواصلت فعاليات حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، بمحافظة البحيرة، يومها الثاني، في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

Advertisements

تتم المبادرة تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة، حيث تم زيارة القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، "العيون، والضهرية، والمعنية، وصفت الحرية"، في إيتاي البارود.

هذا وقد استهدفت الحملة اليوم، 100 ألف من سيدات ورجال قرى المحافظة، حيث قامت الرائدات الريفيات بتوعية أهالي القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة، وسبل الهجرة الآمنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية، حيث من المقرر أن تنتهي فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة غداً الأربعاء.