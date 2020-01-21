القومي للمرأة يناقش الهجرة غير المشروعة في لقاء جماهيري بالبحيرة

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم، بالتعاون مع محافظة البحيرة، لقاءاً جماهيرياً بالمحافظة بعنوان "المرأة المصرية"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

فيما شهد اللقاء حضور المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، مقررة فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة، ولوران دي بويك، مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، بجانب عدد كبير من أهالي المحافظة، بمركز دمنهور الثقافي.

جاء اللقاء في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة، في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

وفي كلمتها، قالت وزيرة الهجرة، إن المرأة المصرية هي أساس المجتمع المصري، ولديها قدرة كبيرة على التحمل والعطاء دون مقابل؛ فالمرأة المصرية عظيمة بأخلاقها وصفاتها وقدراتها، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، يقوم بدعم ومساندة المرأة المصرية، ويبذل جهودًا كبيرة في المشكلات التي تواجهها والعمل على حلها، معربة عن سعادتها بزيارة المجلس ومعرفة دوره وما يقدمه للمرأة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المرأة والأم المصرية عليها عامل كبير جدًا في التصدي لمحاولات أبنائهم للهجرة غير الشرعية التي تعرضهم لمخاطر كبيرة تصل للغرق والموت، وعليهن أن يشجعوهم على العمل والسعي الآمن، دون ضغوط حول الرغبة في مستوى معيشي أفضل.

ولفتت الوزيرة، إلى أن مبادرة "مراكب النجاة"، تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية وفي إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030، بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بهدف القضاء على الفقر والقضاء على الجوع والتعليم الجيد، ولذلك نستهدف التوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظة مع المسئولين بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.

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وقد شهد اللقاء استعراض نتيجة التعاون بين وزارة الهجرة، والمجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة، وذلك في إطار مشاركة المجلس في حملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الإطار، قالت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المحلس في المحافظة، إن الجميع يتعاون لتحقيق مبادرة السيد الرئيس "مراكب النجاة"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فالشباب هم محور اهتمام القيادة السياسة في التوقيت الحالي، لذا نتعاون مع وزارة الهجرة في هذه المبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات مصر المختلفة، ونسخر كافة الأدوات للوصول للشريحة المستهدفة من هذه المبادرة، من خلال تسليط الضوء بالسبل المتاحة للهجرة الشرعية والتعريف بفرص العمل المتوفرة حاليا في المشروعات القومية المتعددة، وكذلك الإشارة إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية، مع تقديم البدائل الملائمة للسيدات حتى يتمكن من إقامة مشروعاتهن الخاصة سواء في المراكز التي تتميز بزراعة الخرشوف أو الصيد أو منتجات الزراعة من الفراولة والبطاطس، وكذلك السجاد اليدوي وصناعته.

وصرحت "رشاد"، أن المجلس القومي للمرأة، قد نفذ حتى أمس الاثنين، خلال مبادرة "مراكب النجاة"، 19200 زيارة للقرى والتوابع المصدرة للهجرة غير الشرعية في كل من قرى "إيتاي البارود وقرية العيون والضهرية والمعنية وصفط الحرية والدلنجات وكوم حمادة والرحمانية وأبو حمص وكفر الدوار"، ومستهدف الوصول إلى 96000 شخص من بينهم 76000 سيدة و20000 رجل، وذلك أيضًا في إطار حملة "طرق الأبواب" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، وذلك على مدار 3 أيام بداية من يوم 20 يناير الجاري، مضيفة أنه تم العمل أيضًا بالمراكز التي تعد من أكثر المناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية في المحافظة وهما "رشيد وإدكو" والمستهدف في نهاية تلك الحملة الوصول إلى 300 ألف فرد.

هذا وقالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب ومقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، إن التوعية أهم ركن لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المراكز والقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ومنها: رشيد وكفر الدوار وحوش عيسى وكوم حمادة، ويأتي بجانب التوعية التدريب والتأهيل من خلال عقد ورش عمل للشباب على ريادة الأعمال بواقع 10 ورش، بجانب 25 ورشة توعية للأسر والأمهات، على سبل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم حلول بديلة لهذه الظاهرة، وذلك في عدد من المناطق بالمحافظة، كإيتاي البرود والدلنجات ورشيد إدكو وكفر الدوار وأبو حمص وكوم حمادة وحوش عيسى ومركز دمنهور، كما سبق وشارك المجلس مع وزارة الهجرة في حملتها "قبل ما تهاجر فكر وشاور" منتصف 2017 للحد من هذه الظاهرة.

وتتطرقت "زكريا"، إلى عدد من التوصيات المقترحة، أهمها تفعيل قانون 82 لسنة 2016، الذي أقره البرلمان المصري عقب حادث رشيد الذي أودى بحياة 500 فرد، وتفعيل الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بهذا الشق، كذلك عقد اتفاقات ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة وتلك التي تحتاج عمالة موسمية، وتدشين حملات إعلامية فعالة للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أعرب السيد لوران دي بويك، مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، عن سعادته بالتعاون مع وزارتي الهجرة والقوى العاملة، لافتتاح مركز التدريب المهني بحوش عيسى، وأشاد بالتعاون بين مؤسسات الدولة المصرية لمكافحة الهجرة "غير المنتظمة" وتوفير البدائل الآمنة، مؤكدا استعداد المنظمة الدولية للهجرة للتعاون مع كافة الأطراف المشاركة لتحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير التدريب وفرص العمل للشباب وتوفير الفرص الآمنة لحياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

كما استعرضت كل من "هند إبراهيم" و"منى أحمد حسن"، من الرائدات الريفيات بمحافظة البحيرة، مشاركتهما ضمن برنامج وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، لتوعية الأسر والشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بخطورة هذه الظاهرة، من خلال مشاركة 150 رائدة في حملة "طرق الأبواب"، والتوعية بالمشاركة في المشروعات القومية والصحة الإنجابية ومخاطر الهجرة غير الشرعية.