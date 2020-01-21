على غرار الكثير من النجمات، لم تنشر النجمة التركية توبا بويوكستن، التي اشتهرت عربيا باسم "لميس"، صورا كثيرة لابنتيها، الا أن طليقها كشف لأول مرة عن صورهما. Advertisements ونشر طليق ووالد ابنتي "توبا" الممثل أنور صايلاك الشهير باسم "رأفت"، صور للفتاتين مايا وتوبراك، مع الاحتفال بعيد ميلادهما الثامن، عبر حسابه على "Instagram". وأبدى الجمهور إعجابه بالصور، وقال البعض إنهما تشبهان والدتهما كثيرا، فيما قال آخرون أن واحدة تشبه والدتها والأخرى تشبه والدها.

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كانت هذه تفاصيل خبر نشرها طليقها.. لأول مرة ابنتا توبا "لميس" على سوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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