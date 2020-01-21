بعد زيارتها بصحبة زوجها.. تنصيب كارمن سليمان سفيرة لمستشفى بهية

زارت الفنانة كارمن سليمان، بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، في إطار زيارات عدد من المشاهير، لتقديم الدعم النفسي للمحاربات.

استمعت كارمن سليمان بصحبة زوجها، من داخل قاعة المسرح بالمستشفى، إلى عرض تسجيلي عن "بهية"، وكيفية نشأتها وبدايتها، وإلى أين انتهت من تطورات وإنجازات، لتستوعب علاج الآلاف من السيدات من محاربات سرطان الثدي.

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وقال مصطفى جاد، إنه مستعد لتلحين عمل غنائي لبهية، في الوقت ذاته، قبلت كارمن أن تكون سفيرة للمستشفى، موجهة كل دعمها للمستشفى والمحاربات، وتعهد كل منهما أن يتواجدا فى أنشطة وحفلات بهية، لتقديم الدعم النفسي للمحاربات بشكل دائم، معربان سعادتهما بالمستوى الخدمي الطبي المتميز الذي تقدمه.

كما استمعا كارمن وجاد، إلى قصص عدد كبير من المحاربات، وكيف تغلبن على المرض في رحلة علاجهن داخل المستشفى، ووزع كل منهما ماء زمزم على المحاربات، تيمنًا به في جو مليء بالتفاؤل والبهجة.

كان في استقبال كارمن وجاد، المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مستشفى بهية، الذي أكد فى كلمة له، أن مثل هذه الزيارات للمشاهير، من أهم الطرق لدعم بهية، لآداء دورها وتأتي بثمارها للدعم النفسي للمحاربات، اللاتي يعتبرن رمزًا للمرأة المصرية القوية، مطالبًا كارمن وجاد بتكرار مثل هذه الزيارة كما ناشد المشاهير بزيارة مسشتفى بهية لاستمرار الدعم النفسي للمحاربات، معربا عن امتنانه بالزيارة وقبول كارمن، أن تكون سفير لبهية، وكذلك ترحيب جاد بتلحين عمل غنائي لدعم محاربات سرطان الثدي بالمستشفى.