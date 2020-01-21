"القومي للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لليوم الثاني بمحافظة الجيزة

تستمر حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار "التوعية البيئية وتدوير المخلفات"، حيث انطلقت اليوم بمراكز وقرى أبوالنمرس وميت شماس ونزلة الأشطر ووراق العرب وجزيرة محمد وجزيرة الوراق، واستهدفت الحملة 10 آلاف سيدة.

وركزت على أهمية حماية البيئة من التلوث عن طريق التوعية بخطورة استخدام المبيدات الحشرية داخل المنازل، وضرورة وضعها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، وأيضا الحفاظ على المياه من خلال التوعية بسبل ترشيد الاستهلاك أثناء الاستخدام اليومي مثل الاستحمام والوضوء.

كما جرى التوعية بأهمية تشجير البيئة المحيطة بأقل الوسائل الممكنة.

وصرحت ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة، بأنه تم الاتفاق مع نائبة محافظ الجيزة، هند عبدالحليم لتوفير 100 شتلة لزراعتها في شوارع الجيزة التي تم زيارتها خلال المبادرة بالتزامن مع الحملة.