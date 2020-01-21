حضريها بأقل تكلفة ومجهود.. 4 أنواع من "الحلويات" تُشعرك بالدفء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يُقدم كل منا على ما يجعله يشعر بالدفء والحرارة في فصل الشتاء والأجواء الباردة، ولعل أكثر ما يشعرنا بالدفء هو تناول الأكلات التي بها نسبة عالية من السكريات، لتمنحنا الطاقة، خصوصا أن فصل الشتاء يرتبط عند البعض بالشهية المفتوحة.

1- سد الحنك

يعتبر طبق سد الحنك من أرخص الحلويات التي يمكن تقديمها في ليالي الشتاء البارد، كل ما يحتاجه 4 مكونات ليحضر في دقائق، ويتم تناوله ساخنا ليشعر الجسم بالدفء والشبع.

المقادير:

- كوب دقيق.

- نصف كوب سمنة.

- نصف كوب ماء.

- ملعقة كبيرة سكر.

- جوز هند 3 ملاعق.

- الطريقة:

- يحمر الدقيق في طاسة ساخنة على النار، ثم تضاف السمنة، ويمكن إضافة جوز الهند.

- تضاف السمنة ويقلب الخليط ويمكن إضافة جوز الهند.

- يذوب السكر في الماء ويضاف ويقلب ثم يقدم.

2- شعرية باللبن:

- ربع كيلو شعرية.

2 ملعقة زبدة.

- نصف كيلو لبن.

- 3 ملعقة كبيرة سكر.

- كوب ماء.

- زبيب.

- جوز هند.

طريقة التحضير:

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- حمري الشعرية في الزبدة، ثم ضعي الماء واتركيها حتى تنضج.

- اغلى اللبن مع السكر ويضاف إلى الشعرية عند التقديم.

- تُجمّل بالزبيب وجوز الهند.

- تقدم ساخنة.

3- فطيرة الطاسة:

- المقادير:

- كوب دقيق.

- 1 و نصف كوب لبن.

- 2 بيضة.

- فانيليا.

- ملعقة كبيرة سكر.

- 2 ملعقة كبيرة زبدة سايحة.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

- سكر بودرة.

الطريقة:

- اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والسكر والملح ثم قلبي.

- ضيفي البيض واللبن مرة واحدة والزبدة السايحة.

- صفى الخليط ومن المفضل تركه في الثلاجة ليستريح.

- صبي الخليط على مراحل في طاسة مدهونة بالزيت.

- رشى الفطائر بالسكر البودرة وقدميها

4- البليلة

فقط يسلق القمح ويضاف له السكر واللبن لتكون وجبة شتوية دافئة، ويمكن أن توزع في البولات وتوضع في الفرن لتأخذ طبقة جراتان لتجديد شكلها التقليدي.