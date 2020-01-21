محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: اللوبيا من البقوليات التي تحمل عناصر غذائية جيدة لصحة الجسم، كما أن سعراتها الحرارية قليلة، ما يجعلها وجبة مناسبة للراغبين في التخلص من الوزن الزائد. لقراءة المزيد: هل تتناول اللوبيا؟.. إليك فوائدها وسعراتها الحرارية.. اضغط هنـــــا

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