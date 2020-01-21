التفاح على رأس القائمة.. 6 فواكه تنقي الجسم من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يتلقى الجسم يوميًا، عدد من المواد السامة من البيئة المحيطة به، وللتخلص منها بشكل نهائي، يتعين على الإنسان اتباع نظام غذائي، يشتمل على مجموعة من الأطعمة، لتعزيز قدرة الكبد على طردها بشكل نهائي.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الفواكه التي تساعد على طرد السموم من الجسم، وفقًا لموقع "Food.Ndtv".
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