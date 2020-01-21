"صحَار ونِزوى".. ماذا تعني عبارات الرؤساء والملوك على طائراتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي وأسماء مرسي

تتزّين عادة الطائرات الرئاسية بأعلام البلاد وأسمائها، غير إنّ بعض الرؤساء والملوك اتخذوا تقليدًا جديدًا بوضع شعارًا أو علامة مميزة على الطائرة. وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز تلك العبارات التي وضعها الرؤساء على الطائرات الخاصة بهم.

- تحيا مصر

تحمل الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة "تحيا مصر" على مقدمتها للمرة الأولى في مارس من العام 2015 أثناء توجهه إلى السودان لتوقيع اتفاقية مبادئ بشأن سد النهضة، وهو الشعار الذي اتخذه الرئيس منذ أعلن ترشحه للرئاسة في الفترة الأولى، ويردده في أغلب خطاباته وكلماته، كما أصدر بعد فوره بالرئاسة، قرارًا بإنشاء ''صندوق تحيا مصر''.

- الله يحفظك

دوّن على مقدمة طائرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عبارة بالعربية والإنجليزية وهي "الله يحفظك God Bless You" يجاورها علم المملكة الذي يحمل شعار "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

- صحَار ونِزوى

أما طائرة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، قبل رحيله في 11 يناير الجاري، كانت تُزيّن إما بكلمة "صحَار" أو "نِزوى"، بالإضافة إلى شعار السلطنة وهو خنجر عماني موضوع على سيفين متقاطعين ويعلوها تاج السلطان.

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و"صحَار" إحدى ولايات سلطنة عمان وتبعد عن العاصمة مسقط 234 كم شمالا، وهي العاصمة القديمة لعمان، أما "نِزوى" تقع في محافظة الداخلية، وتبعد عن العاصمة بنحو 164 كم، وكانت عاصمة لعمان في عصور الإسلام الأولى، وأُطلق عليها الفقهاء والمؤرخين العمانيين "بيضة الإسلام".

- ترامب

وقبل أن يتسلم دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الطائرة الرئاسية آير فورص وان "Air Force One"، التي يستخدمها الرؤساء الأمريكيون في تنقلاتهم داخل وخارج البلاد، كان لديه طائرته الخاصة وهي تعتبر ضمن الطائرات الأفخم بالعالم، إذ إن بعض أجزائها مطلية بالذهب، وتفوق في وسائل الراحة الطائرة الرئاسية، ومدوّن عليها من الخارج "ترامب" بمنتصف الطائرة وبخلفية سوداء.

- روسيا وذيل مزيّن بالعلم

تتوسط طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة روسيا باللغة الروسية "Россия"، وتحمل الرقم R96016، وأُطلق عليها اسم "الكرملين الطائر".

كما زيّن ذيل طائرة خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات بألوان العلم الإماراتي، مع كلمة "الإمارات Emirates"، بوسط الطائرة. وهذا هو المنتشر بين طائرات الرؤساء، حيث يزين علم وأسماء بلادهم طائراتهم الخاصة.