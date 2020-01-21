أحمر شفاه جريء من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 10:44 مساءً - لسهراتك المقبلة ومناسباتك الهامة، اختاري مكياجاً لافتاً وأنيقاً يعنونه أحمر شفاه بلون جريء. يشكّل أحمر الشفاه اللمسة الأخير في تطبيق المكياج، والعنصر الأبرز في تحديد أسلوبه. فكلّما كان لون أحمر الشفاه قوياً وصارخاً، بدا المكياج متوهّجاً ومشرقاً وعكس شخصية امرأة واثقة من نفسها وتسعى إلى لفت أنظار المحيطين بها. وكلّما كانت الخيارات بسيطة، تتجه نحو الدرجات اللونية الهادئة والزاهية، عكست بساطة الأسلوب ونعومته.



في ما يأتي أبرز ألوان أحمر الشفاه الجريئة التي اختارتها النجمات خلال إطلالاتهن المختلفة على السجادة الحمراء.

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كاتي بيري

كاتي بيري



خلال حضورها حفلة KIIS-FM iHeartRadio Jingle Ball, Arrivals, The Forum في 6 ديسمبر/ كانون الأول من العام الفائت في مدينة لوس أنجلوس، لفتت المغنية الشابة كاتي بيري أنظار الجميع بإطلالتها التي عنونها اللون الأحمر بمختلف عناصرها. فقد اختارت كاتي فستاناً أحمر زيّنته بقبعة من اللون نفسها وبدرجة ميتاليكية، واعتمدت مكياجاً قوياً توّجه أحمر شفاه أحمر ناري.



كارلي كلوس

كارلي كلوس



عارضة الأزياء كارلي كلوس أطلّت في مناسب عشاء Guggenheim International Gala في 14 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت في مدينة نيويوك وهي ترتدي جمبسوت باللون الأبيض. وعلى الرغم من شبه الغياب التام لمكياج العينين، فقد أضاءت كلوس ملامح وجهها بأحمر شفاه بدرجة نارية مشرقة.



زندايا

زندايا



أحمر شفاه باللون البرتقالي القويّ اختارته النجمة الشابة زندايا لتزيّن إطلالاتها في حفلة 45th Annual People's Choice Awards في 10 نوفمبر/تشرين الثاني في لوس أنجلوس، وقد جاء خيارها جريئاً أضفى وهجاً على بشرتها السمراء الجذابة.



سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون



معظم إطلالات سكارليت جوهانسون يعنونها أحمر شفاه بدرجة صارخة. وهي لم تغيّر هذه العادة خلال حضورها حفلة Marriage Story' film premiere في مدينة لوس أنجلوس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت. فقد حضرت جوهانسون بفستانها الجريء المكشوف الكتفين، وبمكياج ريترو زيّنته بأحمر شفاه أحمر/برتقالي.

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نيكول كيدمان

نيكول كيدمان



النجمة الخمسينية التي لا تبخل على جمهورها بإطلالاتها الأنيقة، حضرت إلى حفلة23rd Annual Hollywood Film Awards في لوس أنجلوس يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 وهي ترتدي فستاناً من الساتان الأبيض، اختارت له مكياجاً ناعماً بشكل عام، تخلّلته لمسة جرأة مع أحمر شفاه بدرجة نارية.



أنجلينا جولي

أنجلينا جولي



خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد 'Maleficent: Mistress of Evil' في مدينة لندن في 9 أكتوبر/تشرين الأول من العام الفائت، أطلّت أنجلينا جولي بفستان فاخر مزيّن بالباييت وبمكياج ريترو اختارت له درجة أحمر شفاه داكنة ولافتة.

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