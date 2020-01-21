تقشير بشرة الوجه بخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 10:44 مساءً - عملية التقشير هي إحدى الخطوات التي تدخل في روتين العناية بالبشرة، تساعد في إزالة الخلايا الميتة عن سطحها والتي تتسبّب بانسداد المسام وتؤدي إلى تلفها. وتعتمد النساء على بعض كريمات التقشير التي تقدّمها العلامات التجارية الكبرى، كما تعمد بعضهن إلى تحضير وصفات تقشير منزلية بمكوّنات طبيعية وغنيّة بالفيتامينات والعناصر المغذية للبشرة، للحصول على بشرة نظيفة ومتوهّجة.



فوائد تقشير البشرة



تساعد عملية تقشير البشرة في تنظيفها من الأعماق وإعادة فتح مسامها، وحمايتها من ظهور البثور والرؤوس السوداء.

مع تكرار عملية تقشير البشرة بشكل معتدل، تبدأ علامات الشيخوخة المبكرة بالاختفاء، خاصة الخطوط الرفيعة التي تبدأ بالظهور حول الفم وعلى الجبين.

يساهم تقشير البشرة في تعزيز مرونتها وحمايتها من الترهّل، فتصبح مشدودة وناعمة الملمس.

توحيد لون البشرة والتخلّص من البقع الداكنة.



ماسك السكر وزيت الزيتون

ماسك السكر وزيت الزيتون



المكوّنات:

ملعقة من السكر الأسمر

ربع ملعقة من زيت الزيتون



طريقة التحضير:

اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على بشرة نظيفة ورطبة

اتركي المزيج لمدة ربع ساعة ثم دلّكي البشرة لمدة دقيقتين من خلال بعض الحركات الدائرية

اغسلي وجهك بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرة كل 10 أيام

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ماسك الشوفان والسكر

ماسك الشوفان والسكر



المكوّنات:

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة صغيرة من السكر الأسمر

ملعقة صغيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل



طريقة التحضير:

انقعي الشوفان في الماء لمدة 10 دقائق

أضيفي باقي المكوّنات إلى الشوفان واخلطيها جيداً

وزّعي الخليط على بشرة نظيف ورطبة

اتركي المزيج على بشرتك لمدة نصف ساعة

دلّكي البشرة بحركات دائرية

اغسلي البشرة جيداً بالماء الفاتر فقط

كرّري العملية مرة في الأسبوع

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ماسك الشوكولاتة

ماسك الشوكولاتة



المكوّنات:

ملعقتين كبيرتين من الشوكولاتة المبروشة

ملعقتين كبيرتين من الشوفان

فنجان من كريمة الطبخ

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي



طريقة التحضير:

ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي ودعيها تمتزج جيداً

ضعي المزيج على بشرة نظيفة تماماً ورطبة

اتركي المزيج لمدة نصف ساعة

اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر فقط

كرّري العملية مرة واحدة في الأسبوع

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