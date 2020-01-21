كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 10:44 مساءً - زيت الباراشوت هو من أفضل منتجات العناية بالشعر، والذي تستخدمه المرأة؛ فهو بلسم طبيعي ومغذٍ للشعر ويعطيه الملمس الناعم وتطويله، ويعد زيت جوز الهند المكون الأساسي لزيت باراشوت، فوائد زيت جوز الهند متعددة للشعر؛ فهو من أهم زيوت الشعر الطبيعية التي تعالج مشاكل الشعر اليك كيفية استخدامه. فوائد زيت الباراشوت للشعر زيت الباراشوت للشعر يقوي الشعر ويمنع تساقطه؛ لاحتوائه على الحديد.

يمنع تكون الفطريات والبكتيريا في الشعر، ويعمل على محاربة القشرة.

يعالج تقصف الشعر وهيشانه.

يعطي الشعر مظهراً لامعاً وصحياً للشعر.

ينشط الدورة الدموية، وبالتالي تقوية بصيلات الشعر.

علاج مشاكل الشعر الخفيف والمتساقط.

يساهم في فرد الشعر المجعد والخشن.

الحفاظ على نضارة الشعر وترطيبه.

يحتوي زيت الباراشوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تفيد الشعر.

يعمل على حماية الشعر من جميع العوامل الخارجية التي تؤثر عليه.

علاج كافة مشاكل الشعر الجاف.

يحتوي على فيتامين ك المقوي للشعر. تابعي المزيد: أجمل تسريحات شعر على جنب من وحي النجمات طريقة تحضير زيت الباراشوت للشعر زيت جوز الهند المكونات المطلوبة: ٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الشيا.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو. طريقة التحضير:

أحضري وعاء مناسباً ثم اخلطي زيت الجوز الهند وزيت الشيا وزيت الأفوكادو جيداً؛ حتى يتجانسوا مع بعضهم.

طريقة الاستخدام: Advertisements طبقي الخليط السابق على شعرك من الجذور إلى الأطراف. قومي بارتداء كيس بلاستيكي أو بونيه الاستحمام لتغطية شعرك. ضعي منشفة ساخنة على الكيس البلاستيكي أو بونيه الاستحمام لضمان تغلغل الزيوت إلى بصيلات الشعر. اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة. اغسلي شعرك بالبلسم والشامبو المناسب والماء الفاتر. اغسلي شعرك مره أخرى بالماء البارد لغلق مسام الشعر. احرصي على تكرار الوصفة مرة أسبوعياً. ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تابعي المزيد: خلطات للشعر الدهني في الشتاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشفي فوائد زيت الباراشوت للشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.