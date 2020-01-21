مجموعة جيامباتيستا فاللي للأزياء الراقية ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 10:44 مساءً - كالعادة قدمت دار جيامباتيستا فاللي مجموعة ربيع وصيف 2020 للأزياء الراقية خلال أسبوع الموضة في باريس، وعكست من خلالها رؤيتها الخاصة للأزياء المترفة. وقد تم التركيز في هذه المجموعة على الفساتين ذات القصة الملوكية التي تحتوي على ذيل كبير، هذه الفساتين التي سنراها حتماً على النجمات في مناسبات السجادة الحمراء.

كما برزت الفساتين التي تحتوي على كشاكش وشراريب بشكل لافت مما أضفى اليها نوعاً من الحيوية.

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أما لوحة الألوان فأتت صيفية بامتياز فبرز اللون الاخضر البيستاشي والزهري والأصفر وغيرها من الألولا الربيعية الفرحة.

تابعي المزيد: مجموعة جيامباتيستا فاللي من أسبوع الموضة في باريس