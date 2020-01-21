الأحذية باللون البنفسجي..لإطلالات مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 10:44 مساءً - الأحذية باللون البنفسجي فريدة من نوعها وملفتة بشكل لا يُصدّق. وهي أكثر إثارة بكثير من الكعب الأسود العادي؛ هذه الأحذية مثالية عند السيدة الجريئة...تبدو أيضًا رائعة عند إرتداء ملابس باللون الأزرق، مّما يعني أنّ الدنيم الأزرق مع الأحذية البنفسجية سيكون أنيقاً، خاصة مع قميص وردي. هذا، ويمكن إنتعال الأحذية باللون البنفسجي مع غير الدنيم، وبعدة ستايلات وموديلات. لنتعرّف عليها:

أحذية باللون البنفسجي بإطلالة الكاجوال

أحذية باللون البنفسجي



كما يليق الجينز بأحذية اللون البنفسجي، كذلك الأسود الكاجوال السادة يبدو لافتاً ومتناقضاً بالوقت نفسه. إنعكاس الألوان الحيادية مع الفاقعة يخلق تجانساً في غاية الترتيب. إنّ إطلالة اللون الواحد مع الحقيبة السوداء، والحذاء البنفسجي كما في الصورة أعلا هي الأفضل لمكاتب العمل وننصحك بها هذا الشتاء. لموسم ربيع وصيف 2020، يمكنك إختيار فستان وردي فاتح ( ونبقى ضمن إطلالة اللون الواحد أيضاً) للمحافظة على ترتيب الألوان وبعيدأ عن فقاعة المظهر.

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أحذية باللون البنفسجي للمناسبات

أحذية باللون البنفسجي



لموسم الأعراس والمناسبات، والسهرات، ننصحك باللون البنفسجي كحذاء وحقيبة يد؛ فهما سيضفيان فرحة شبيهة بالمناسبة. إخترنا لكِ حذاءّ من Salgati مصنوعاّ يدويًا من الجلد الفاخر، ومزيناّ بالكريستال المتلألئ. تتميّز زخرفة الكعب الكريستالية الرائعة بقالب معدني قوي لمزيد من المتانة، مع وزن خفيف لراحة تنقلّك أو رقصك بعفوية طوال الليل. الحقيبة التي تم تنسيقها معه من نوع الكلاتش الناعم والمطبّع بالكريستال لأناقة مميّزة ومشّعة.

أحذية بالنفسجي للستريت ستايل

أحذية باللون البنفسجي



لأناقة الشارع أيضاً حصة مع اللون البنفسجي. وهنا إخترنا إطلالة موحّدة ذات طابع "ليلكي" بإمتياز. اللعب بهذه الإطلالة هو على تدرجات البنفسجي، من الفاتح إلى الوردي وحتى الغامق. الستايل كلاسيكي سبور مع تنسيق تنورة ميتاليك مبرقطة لإضفاء أجواء ربيعية فرحة. التنورة القصيرة طبعاً تبدو أجمل مع البوت الطويل. وإختيار الحقيبة هنا جاءً مناسباً وبسيطاً دون طبعات تجنّباً للفوضى بالمظهر.

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أحذية بالنفسجي لإطلالة بوهيمية

أحذية بالبنفسجي

تم تنسيق هذه الإطلالة خصيصاً لطالبات الجامعات: حذاء Filty بنفسجي، وسترة مطبّعة ذات اللون البنفسجي الفاتح، فوق تيشرت بيضاء ، وبنطلون ليلكي فاتح. على الطراز البوهيمي، تم إعتماد اكسسورات شعر من الورود بالبنفسجي أيضاً لإطلالة بسيطة وناعمة لكل يوم.

البنفسجي قد لا يكون ترند في موسم ريع وصيف 2020، ولكنّه دائماً يفرض نفسه في كل الفصول، لحيويته، وإضافته لتوهّج الإطلالة. يمكنك إعتماد هذا اللون شتاءً وصيفاً، ونضمن لك لفت الأنظار إليكِ.

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