تعرضت لهجوم كبير.. “شاهد” نيكول سابا تستفز متابعيها بصورة جنسية صريحة وتعلق: “نعم فعلناها”

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لهجوم كبير من قبل متابعيها بعد موجة من الغضب أثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة جنسية.

ونشرت الفنانة اللبنانية على صفحتها عبر انستغرام صورة اسد ولبوته يمارسان الجنس، وعلقت عليها بالقول: “نعم، لقد فعلناها”.

وهاجم النشطاء الفنانة باعتبارها تجاوزت كل الخطوط، حتي أن بعض المتابعين أعتبر أن الفنانة اللبنانية أرادت الإعلان عن حملها من زوجها الممثل يوسف الخال بهذه الطريقة

وبعدما اعتبر بعض روّاد الانترنت الصورة غير لائقة، قامت نيكول سابا بحذف المنشور عن حسابها، ليبدأ بعدها جدل من نوع آخر.

فلفت البعض إلى أن نيكول سابا أرفقت الصورة بعبارة “نعم، لقد فعلناها”، ما جعل روّاد الإنترنت يعتقدون أنها أرادت الإعلان عن حملها من زوجها يوسف الخال بهذه الطريقة.