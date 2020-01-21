في لبنان.. غرامة 10 آلاف دولار لطبيب تحرش بمريضة ظن أنها تحت تأثير المخدر

أصدر القضاء اللبناني، الثلاثاء، حكما بتغريم طبيب بمبلغ 10 آلاف دولار، بعد تحرّشه بمريضة، ظنا منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدر.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، حكمها بحق طبيب التخدير "ن.ب."، لإقدامه على التحرش بالمريضة "ح.ع."، بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة.

وجاءت تفاصيل الواقعة حسب الوكالة، بأن "المريضة المريضة عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية، حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطي الإذن بنقلها إلى غرفة أخرى في إجراء روتيني، وحينها أقدم الطبيب على التحرش بها ظنا منه بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وبالتالي فهي لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث".

وعلى إثره قررت هيئة المحكمة بعد التحقيقات وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية، بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة "508" من قانون العقوبات اللبناني، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات وخفضها سندا إلى المادة "253"، وإبدالها بوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 10 آلاف دولار بالسعر الرسمي.