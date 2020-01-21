استجابة لـ "الوطن".. وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة "منى" على نفقة التأمين

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت المكتب الإعلامي، بالتواصل مع "أيمن" والد الطفلة "منى"، فور نشر استغاثته عبر جريدة "الوطن"، والذي يطلب فيه علاج ابنته على نفقة التأمين الصحي، وتوفير احتياجاتها من الرعاية الطبية المطلوبة.

ولفت "مجاهد"، إلى أن المكتب الإعلامي قام بالتنسيق مع الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفيات مدينة نصر للتأمين الصحي، لعمل اللازم، وقد أفاد أنه سيتم استقبال الطفلة صباح غد الأربعاء، وسيتابع بنفسه تقديم الخدمة العلاجية المناسبة، وعرضها على استشاري الوجه والفكين، الدكتور وائل شوكت.

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وأكد "مجاهد"، أن المكتب الإعلامي يتابع جميع الحالات التي يتم رصدها عبر المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا، ويقدم بها تقريرا يوميا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تشدد على سرعة الاستجابة لمناشدة المواطنين وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

وكان موقع "هن"، التابع لجريدة وموقع الوطن، نشر قصة الطفلة منى، من مركز تلا بالمنوفية، التي تعاني من حالة مرضية نادرة، حيث ولدت بفكين ملتصقين يعيقانها عن التنفس والرضاعة بشكل طبيعي.