لو عندك أكثر من طفل.. كيف تتعاملين معهم في نزلات البرد.. استشاري يجيب

الأطفال هم الأكثر عُرضة للإصابة بنزلات البرد، ويرجع ذلك لعدم تطور مناعتهم لتقاوم العديد من أنواع العدوى الشائعة، خلال السنوات الأولى من العمر، بالإضافة الى أن انخفاض درجات الحرارة، يتسبب في إصابة الأطفال بالبرد والرشح، وأحيانا يصل المرض لذروته ويصل للالتهابات الرئوية والنزلات الشعبية، وفي حالة وجود طفل واحد بالمنزل يكون التعامل معه سريع وهادي، ولكن هناك العديد من الأسر التي تملك أكثر من طفل تعاني من مشكلة العدوى.

يقول الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ "هن"، إن هناك بعض الإجراءات التي يجب على الأم اتخاذها في تلك الحالة، ومن أهمها فصل الأطفال عن بعضها.

Advertisements

وأضاف، أنه يجب تهوية المنزل كله جيدا، وخاصة الغرفة التي يبقى فيها الطفل المصاب بالبرد، مؤكدا على ضرورة تقديم الفواكه الغنية بفيتامين "C"، والتي تعمل وتساعد على تقوية مناعة الأطفال، والتخلص من نزلات البرد، بالإضافة إلى السوائل الدافئة، واستخدام ورق الجوافة في حالة ظهور الكحة.

ونصح "الكيلاني"، بضرورة فصل الأدوات الشخصية، مؤكدا أن يكون لكل شخص في المنزل أدواته الخاصة التي لا يجب أن يستخدمها الآخر.

وحذر استشاري طب الأطفال، من تقديم نفس الأدوية لجميع الأطفال، حتى لو لم يكونوا مصابين بهدف الوقاية، كما يفعل الكثير، مؤكدا أن تلك الخطوة تعمل على إضعاف مناعة الطفل.