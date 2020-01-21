تظهر أعراضه قبل 6 أشهر.. معلومات عن مرض خالد النبوي

"خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولوا".. كلمات معدودة كشفت بها منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، عن تعرضه لوعكة صحية، وسط قلق العديد من جمهوره.

قالت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الفنان يوجد حاليا في العناية المركزة، وسط تأكيد الكاتبة فريدة الشوباشي، إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ما تسبب في خضوعه لعملية قسطرة، موضحة أنه محتجز في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وسط تساؤلات عن معلومات حول مرضه

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الإصابة بالأزمة القلبية التي نجى منها خالد النبوي، كما أوضحها موقعا "برايت سايد" و"مايو كلينك"

أعراض الإصابة بالأزمة القلبية

- ألم في الذراع اليسرى أو اليمنى، قد يمتد إلى العنق أو الفك أو الظهر أو المعدة، في بعض الأحيان يكون الألم شديداً، وفي أحيان أخرى يكون على شكل عدم ارتياح.

- عدم القدرة على أخذ نفس عميق، لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل أن يكون له نوبة قلبية، إضافة إلى عدم إمكانية الحصول على ما يكفي من الهواء، والدوخة، والضيق في التنفس.

- يعد الإرهاق غير العادي، أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى حدوث أزمة قلبية وشيكة، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الأعراض من الرجال.

- يعد الغثيان والشعور بالضيق في المعدة من الأعراض الأكثر شيوعًا، والمرجح أن تحدث للنساء والرجال، فآلام في البطن قبل النوبة القلبية لها طبيعة العرضية، فتخف حدتها ثم تعود لفترات قصيرة من الزمن، فالتوتر البدني قد يؤدي إلى تفاقم آلام المعدة.

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أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

تنتج الإصابة نتيجة انسداد جزئي أو كلي، في أحد الشرايين التاجية، لعدة أسباب أبرزها التدخين.

الوقاية من الإصابة بالأزمة القلبية

- تناول الطماطم التي تساعد في تحسين صحة القلب، فهي غنية بالليكوبين، المميزة بخصائصها المضادة للأكسدة التي تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة، فانخفاض معدل هذه المادة في الدم، يجعل الإنسان أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض الأمراض القاتلة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب أخصائية التغذية راشيل لينك.

- مراقبة أنماط النوم، حيث يعد انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم، من العوامل التي تؤثر على صحة القلب، كما يعد الشخير أحد العلامات الواضحة على توقف التنفس أثناء النوم، ما يعرض صحة الناس لخطر كبير.

- تجنب تناول الكثير من الدهون غير المشبعة أو المشبعة، الذي يزيد بشكل كبير من خطر إصابة الفرد بنوبة قلبية، وتزيد الدهون من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم لويحات في الشرايين، ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- لابد من معرفة الظروف الصحية وتداركها بشكل جيد، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الدم والتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني، فهي تزيد من فرص إصابة الشخص بنوبة قلبية.

- الحد من التوتر، حيث أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والإجهاد في حياة الإنسان، التي تؤثر على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.