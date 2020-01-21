بعد ظهور أول حالة وفاة.. روسيا تحارب "العلكة" البديلة للتدخين

اعتمد عدد كبير من مقلعي التدخين على العلكة البديلة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا في روسيا في الفترة الأخيرة، وذلك للإقلاع عن التدخين بطريقة فريدة من نوعها، إلا أنها تسببت في وفاة أحد الأفراد.

حيث شهدت روسيا، منذ أيام، أول حالة وفاة من جراء استخدام هذا المنتج الجديد "اللبان" الذي يعتبره الكثير من الاشخاص بديلا للتدخين، كونه يحمل مادة النيكوتين، ولا يعرض الإنسان إلى التسمم الدخاني الذي يقتله ويؤثر على أعضائه المختلفة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الروسية، الخبير يفجيني برويين، أن السلطات من جهتها تعمل كل ما يلزم لحظر المبيعات غير القانونية، ومنها هذه العلكة، وأن نسبة هذه المنتجات زادت في الفترة الأخيرة، وخصوصا بين الشباب، حيث تعد العلكة البديلة للتدخين، ظاهرة جديدة تحتوي على مادة النيكوتين، وفقًا لما نشرته "سبوتنك".

ومن جهتها اشتكت مصلحة المراقبة الروسية على هذه المنتجات، كونها لا تمتلك مستندات قانونية عن نسب محتوى النيكوتين وغيرها من المواد في هذه المنتجات المستوردة من الخارج.