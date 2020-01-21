ابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ"دماغ شيطان"

انطلق مساء أمس، الخاص لفيلم "دماغ شيطان"، المقام حاليًا بمقر سينما إحدى المولات الكبرى بالتجمع الأول، وحرص أبطال العمل على حضور العرض الخاص للفيلم أبرزهم الفنانة رانيا يوسف و باسم سمرة وعمرو عابدين وياسر الزنكلوني ونادية خيري.

وخطفت ابنة الفنانة رانيا يوسف الأضواء أثناء حضورها العرض الخاص للفيلم، حيث ترتدي تيشيرت أسود مكشوف الصدر، كما ظهرت والدتها الفنانة رانيا يوسف بملابس أنيقة.

وفيلم "دماغ شيطان" يدور حول الظروف الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، والحالة التي سيطرت على المصريين وعلى البلاد.

"دماغ شيطان" بطولة كل من رانيا يوسف، وباسم السمرة، وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة "فيلم اوف ايجيبت" للمنتجان أيمن عبد الباسط وأحمد عبد الباسط.

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