كواليس استعدادات هاني البحيري لإطلاق مجموعته بأسبوع الموضة الفرنسي

يستعد مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، للمشاركة بأسبوع الموضة الفرنسي موسم ربيع وصيف عام ٢٠٢٠، وذلك صباح غد الإثنين باعتباره المصري الوحيد والأول الذي يقدم عروضه بأضخم حدث للموضة العالمية بمواسمه المختلفة لقرابة 15 عامًا.

ويقدم "البحيري" عرضه من أحدث خطوط الموضة العالمية لموسم صيف وربيع ٢٠٢٠، كأول مصري داخل متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن تشهد تصميماته فستان زفاف لم يعرض من قبل بفكرة مبتكرة ستكون مفاجأة للحضور من مشاهير المجتمع الأوروبي والعالمي، من المهتمين بأحدث خطوط الموضة وبخاصة المصرية التي فرضها "البحيري"، وأبرز تميزها طوال سنوات مشاركته بأسبوع الموضة الفرنسي ومنافسه لكبرى بيوت الأزياء العالمية.

ويهتم "البحيري"، خلال عرضه بإبراز ألوان تمس الصيف والربيع على تصميماته الراقية، تماشيا مع الموضة العالمية من أبيض وذهبي وروز والأصفر والفوشيا، بالإضافة إلى استخدامه لخامات وأقمشة متداخلة ما بين الشيفونات والبيبي بلو والفضي والتفتاه الدانتيل وبافكار جديدة مميزة.



وانتهي هاني البحيري من اختيار العارضات اللاتي من المقرر أن تتألقن بتصميماته، وهن من الفرنسيات والروسيات والإيطاليات بمقاييس عالمية، من حيث متوسط الطول الذي لا يقل عن ١٨٠ سم، والوزن الذي يتراوح من ٤٨ إلى ٥٠ كيلو جرام، بالإضافة إلى حجم الحذاء بمتوسط مقاس ٤٠، وغيرها من المواصفات التي تتماشي مع إبراز تصاميم المتنوعة في أسبوع الموضة الفرنسي.

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