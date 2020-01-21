أزياء جريئة يمكنكِ تجربتها هذا العام على طريقة النجمات العالميّات

معظم النساء لا يمتلكن جرأة كافية لتجربة الاتجاهات غير الآمنة والجريئة، لذلك يميل معظمهن إلى التمسك بالقطع الأساسية، لكن إن كنت حقا من عشاق الموضة فيجب عليك دائما اختبار الاتجاهات الجديدة التي قد تكون خارج أسلوبك الشخصي ومنطقة راحتك.و من جهة أخرى، هناك العديد من النجمات اللاتي يفضلن دائما تجربة كل اتجاه جديد مهما بلغت درجة جرأته أو غرابته، ومع انطلاق سنة 2020 احتضن بعض الصيحات اللاتي يمكننا اعتبارها "غير آمنة" نظرا لصعوبة تنسيقها وجرأتها، تعرفي عليها:

افتتحت عارضة الأزياء كيندال جينر سنة 2020 بإطلالة كلاسيكية مميزة؛ إذ ظهرت وهي ترتدي بلوزة بياقة مدورة مع سترة بلايزر وبنطلون جينز فينتاج بقصة الساق المستقيمة، هذا الأخير قامت بدسه داخل حذاء بوت جلدي عال بالأربطة، وبدت إطلالتها جريئة وكلاسيكية في الوقت ذاته.

الياقة على شكل قلب (Sweatheart Neckline)

من المتوقع أن يشهد ربيع 2020 انتشار فساتين وتوبات بقصات الرقبة المكشوفة، خصوصا بعد ظهور العارضة روزي هنتنغتون وايتلي مؤخرا بسترة بلايزر من فيرساتشي بقصة الرقبة على شكل قلب كشف عن جزء كبير من صدرها.

البوت العسكري المكتنز

استحوذت أحذية البوت العسكري المكتنز على عالم الموضة هذا الموسم، خصوصا أحذية البوت التي تصل إلى منتصف الساق من برادا والتي ارتدتها النجمة سيارا، والتي من المتوقع أن تزداد شعبيتها في الأيام القادمة.

ارتداء قطع اللانجري على شكل قطع خارجية

ظهر هذا الاتجاه على مدرجات ربيع 2020 لأشهر العلامات التجارية أمثال ديون لي ومارينا موسكوني، ومباشرة من المدرج اقتبست بيلا حديد الفكرة ودمجتها في إحدى إطلالاتها الكاجوال مرتدية قطعة كورسيه فوق قميص أبيض وسترة بلايزر رسمية، وهي الطريقة الآمنة لاحتضان هذا الاتجاه.

شورتات راكبي الدراجات الهوائية

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من الواضح أن هذه الصيحة ليست مناسبة لموسم الشتاء، ولكن يمكن ارتداؤها في موسم الربيع والصيف المقبلين، بتنسيقها مع فستان قصير وبوت عسكري على طريقة العارضة إيرينا شايك.

فساتين التيشيرت

من هايلي بييبر إلى أريانا غراندي، استلهمي إطلالتك بارتداء قميص التيشرت على شكل فستان شرط أن يكون حجمه أكبر من الحجم الذي ترتدينه عادة، ويمكنك تنسيقه مع بوت عال حتى الركبة وسترة جلدية للحصول على إطلالة أنيقة و جذابة.

شورت برمودا الجلدي

في نهاية العام الماضي، وبعد انفصالها عن حبيبها الممثل جيمي فوكس، تحسن أسلوب الممثلة كيتي هولمز فيما يتعلق بإطلالاتها الكاجوال اليومية بشكل كبير؛ إذ أصبح قويا وجريئا وأكثر أناقة، ومع انطلاق موسم الشتاء شوهدت وهي ترتدي شورت برمودا الجلدي، والذي يعد أهم اتجاهات الموضة لهذه السنة، نسقته مع زوج من البوت العالي حتى الركبة بطبعة جلد الفهد ومعطف الفرو الطويل، وقد بدت إطلالتها جريئة وأنيقة.

السروال الميتاليكي

بعد ظهور النجمة سيلينا غوميز ببنطلون واسع ذهبي ولامع من علامة جوناثان أندرسون، نتوقع أن تجتاح هذه الصيحة الجريئة غير الآمنة كل مكان في الأيام المقبلة.

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