الشاي الأخضر للحامل.. هل الإفراط فيه يسبب الإجهاض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المنبهة المفيدة لصحة الإنسان، وعلى الرغم من قيمته الغذائية، تحرص السيدات على تجنبه أثناء الحمل، لاحتوائه على مادة الكافيين، التي تشكل خطرًا جسيمًا على صحة الأجنة، وفقًا لبعض الدراسات.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير الشاي الأخضر على صحة الحامل، وفقًا لموقع "Healthline".
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