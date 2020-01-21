بضمان مدى الحياة.. شركات تقدم خدمة الاسترداد أو التصليح للملابس للأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

نشر موقع "دوتشه فيله" الألمانية، تقريرًا عن قرار أحد شركات الأزياء في برلين، بصناعة ملابس بصلاحية مدى الحياة، ولا تنتهي موضتها أبدًا، كما توفر خدمة إصلاح هذه القطع عند التلف، أو استبدالها بأخرى، حيث تتولى الشركة بيع القطعة القديمة.

لم تكن هذه الشركة هي الأولى من نوعها، فهناك آلاف العلامات التجارية التي تقدم ضمان مدى الحياة للسلع الخاصة بها.

يستعرض لكم "الخليج 365" بعضًا من العلامات التجارية التي توفر ضمانات مدى الحياة، في مجال الملابس، بحسب ما أوضح موقعي "themanual"، و"thepennyhoarder":

الأحذية:

تقدم العلامات التجارية، إدي باور، رينبووز ساندلز، أورفيس، إل إل بين، ودولوث للتجارة؛ يقدم Dr. Martens ضمانًا كاملاً مدى الحياة، وغير مشروط.

الحقائب:

Advertisements

إذا عطلت سحاب حقيبتك أو حزامك، فإن JanSport و Osprey و Red Oxx و Briggs & Riley لديها ضمانات تغطي الإصلاحات الكاملة وعيوب المنتج مدى الحياة - بدون استثناءات.

وستقوم Dakine و Away و Filson بإصلاح أو استبدال أي من المنتجات المستخدمة بشكل مناسب ومحمية بموجب الضمان المحدود مدى الحياة.

والمحدود يمكن أن يعني فترة قصيرة من الزمن، أو فقط لبعض الأضرار أو الأعطال الضمنية التي يمكن أن تحدث مع المنتج.

حقائب المدرسة:

توفر العلامة التجارية "Jansport" التي تأسست عام 1976م، ضمان من الدرجة الأولى، فبحسب موقعهم الإلكتروني، "إذا تلفت الشنطة الخاصة بك، فأعدها ببساطة إلى مركز الضمان الخاص بنا". "سنصلحها أو إذا لم نتمكن من ذلك، سنستبدلها أو نردها."

الجوارب:

تقدم شركة "feature" جوارب رياضية عالية الجودة للرياضيين، وهناك إمكانية للاستبدال بزوج جديد أو إمكانية الاسترداد"، وذلك في حالة التلف.