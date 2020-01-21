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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:
تنازل الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، رسميًا عن أداء مهامها الملكية بالعائلة المالكة البريطانية، في 8 يناير الجاري .
وسافر هاري من مطار هيثرو إلى فانكوفر، وصل إلى مطار فانكوفر الدولي الليلة الماضية بعد رحلة استغرقت عشر ساعات على متن طائرة بوينج 747.
ثم استقل طائرة ويست جيت للقيام برحلة قصيرة إلى مطار فيكتوريا في جزيرة فانكوفر للانضمام إلى بقية عائلته، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية". وخرج هاري مبتسمًا من الطائرة قبل الركاب، ليستقل سيارة دفع رباعي، مرتديًا سترة منتفخة وقبعة صغيرة ويحمل حقيبته الخاصة، برفقة حراس الأمن.
أغلق المسؤولون في المطار منطقة المشاهدة العامة في الطابق الثالث قبل وقت قصير من خروجه، بعد ذلك تم نقله في سيارة دفع رباعي فضية إلى المنزل المحيط الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني.
كما التقطت الكاميرات صورة لزوجته ميجان ميركل، وهي ترتدي ملابس غير ملكية، وتحمل طفلها ارشي واثنين من الكلاب في نزهة على الأقدام في فانكوفر، قبل وصول الزوج.
وبحسب الـ"بي بي سي"، أوضح بيان قصر باكينجهام في 19 يناير، أن هاري وميجان، يعتزمان سداد 2.4 مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب لتجديد منزل Frogmore الذي سيظل منزل عائلتهما في المملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنازلهما عن "السمو الملكي".. شاهد الظهور الأول لهاري وميجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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