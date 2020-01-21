بعد حديث رانيا يوسف عنه.. كل ما تريد معرفته عن التلقيح الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثارت تصريحات الفنانة رانيا يوسف حول "التلقيح الصناعي"، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح "رانيا" جاء أثناء استضافتها ببرنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، ضمن الحديث عن مسلسل "الآنسة فرح"، والذي يتحدث عن احتمالية حدوث تلقيح صناعي بالخطأ، حيث وجهت "الحديدي" سؤالا لـ"رانيا" قائلة: "ماذا لو حدث الأمر لواحدة من بناتك؟"، فردت: "لا قدر الله، هعمل زي ما عملت في المسلسل، وارد إن أي حاجة تحصل".

لكن ما هو التلقيح الصناعي وخطواته، ومتي نلجأ إليه، وتكلفته المادية، والمخاطر المحتملة على صحة الأم وفقا.

بحسب موقع "webmd" فهو وسيلة لعلاج العقم عن طريق إدخال السائل المنوي مباشرة في الرحم، فتبدأ الحيوانات المنوية بالدخول إلى قناة فالوب، ثم تلقيح البويضة ليتم الحمل.

متي يتم إجراء التلقيح الصناعي؟

- حالة إذا كان هناك خلل في السائل المنوي عند الرجل، لذلك يلزم معالجته بالتلقيح الصناعي.

- عند حدوث مشكلة داخل رحم الأنثى، وهي التهاب بطانة الرحم فتمنع حدوث الحمل.

- بعض الحلات النادرة التي قد تكون لدي المرأة فعل تحسسي على بعض البروتينات في السائل المنوي، فيجب إجراء التلقيح الصناعي لإزالة معظم هذه البروتينات.

- عند حدوث العقم المرتبط ببطانة الرحم، والمرتبط بعوامل ذكورية أخرى.

خطوات إجراء التلقيح الصناعي:

- مرحلة التحفيز وتحضير عينة السائل المنوي، حيث تتناول المرأة في هذه المرحلة بعض الأدوية التي تعمل على زيادة إنتاج البويضات.

- ثم بعد ذلك يبدأ الطبيب المختص في عملية جراحية بسيطة، للوصول إلى مبايض الأنثى عن طريق إدخال إبرة داخل المهبل.

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- يأتي بعد ذلك مرحلة التخصيب، عن طريق جمع عينة السائل المنوي للذكر، وإضافتها على البويضات التي أُخذت من الأنثى.

- في هذه المرحلة تترك البويضات المخصبة فترة لتنمو قبل نقلها وزرعها إلى رحم الأنثى، وإخضاعها إلى بعض الاختبارات الجينية، للتأكد من تطورها بشكل سليم.

- بعد نمو هذه البويضات، يتم نقلها وزراعتها بواسطة قسطرة دقيقة، داخل رحم الأنثى، عن طريق إدخال قسطرة خاصة عبر عنق الرحم، حيث يحدث الحمل عند وجود البويضة المخصبة داخل الحمل.

أنواع التلقيح الصناعي:

- التلقيح داخل عنق الرحم: يعد من أسهل الأنواع، ويتم عن طريق إدخال السائل المنوي من الرجل في عنق الرحم، داخل الجسم لزيادة فرص نجاح عملية الزرع.

- التلقيح داخل الرحم: يتم فيه حقن الحيوانات المنوية من الرجل، إلى رحم الأنثى عن طريق قسطرة، ويعد هذا التلقيح من أكثر أنواع التلقيح نجاحا.

- التلقيح داخل الأنبوب: يتم عن طريق مرور القسطرة عبر عنق الرحم والرحم، لإدخال الحيوانات المنوية إلى قناة فالوب، لحدوث الحمل.

المخاطر المحتملة للتلقيح الصناعي

- يزداد خطر الحمل إذ كان الجنين توأم، إلى حدوث مضاعفات مثل: الولادة المبكرة، والإجهاض.

- الشعور في بعض الأوقات، بضيق في التنفس، وآلام في الصدر.

- تشوه الجنين، أو يكون معاق ذهنيا.

- الإصابة بالعدوي والنزيف البسيط عند إدخال القسطرة داخل الرحم.