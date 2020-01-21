محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث: تعمل بعض الأعشاب والبهارات على ضبط علاج ضغط الدم، وهو ما يجعلها من الوصفات الشعبية الجيدة في التعامل مع المرض المزمن، ولها دورًا هامًا في خفض ضغط الدم. لقراءة المزيد: 10 بهارات سحرية تعالج ضغط الدم (صور).. اضغط هنـــــا

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