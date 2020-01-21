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“شاهد” شاب عُماني “فلتة” يبتكر اختراعا عبقريا ويبحث عن مستثمر محلي أو خارجي ليتبنى مشروعه

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سلطنة عمان

انتشر على نطاق واسع بين العُمانيين في تويتر مقطعا مصورا يبرز اختراعا عبقريا لشاب عُماني مبتكر صاعد، يبحث عن متبني لتنفيذ اختراعه الذي نال براءة اختراع محلية ودولية.

وبحسب المقطع الذي نشره المغرد العُماني المعروف سلطان المحروقي، فإن المخترع الشاب العماني أحمد عقيل باعمر تمكن من اختراع سترة طبية ذكية تقيس ضغط الدم وتخطيط القلب وكشف السكر والخلايا السرطانية.

ونال الاختراع إعجاب معهد البحث التطبيقي (fraunhofer institut) في ألمانيا والذي عرض عليه استكمال دراسته وتنفيذ الابتكار.

ويبحث باعمر حاليا عن مستثمر محلي أو خارجي ليتبنى مشروع صناعة السترة وتسويقها بشكل تجاري.

وحاز هذا الابتكار إعجاب العديد من العُمانيين الذين طالبوا الدولة بتبني هذا المشروع ودعم المبتكرين وأصحاب الكفاءات للنهوض بالدولة.

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