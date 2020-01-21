فيديو.. الطريقة الصحيحة لتقشير القصب وعصره في المنزل

القصب واحدا من الأكلات المهمة لعيد الغطاس، فهو يرمز إلى النقاء الذي توفره المعمودية بسبب لونه الأبيض، وتقشيره بالفم من الطرق الشائعة الخاطئة لتقشيره، ويستعرض التقرير التالي الطريقة السهلة الصحيحة لتقشير القصب وعصره في البيت.

ستحتاحين إلى سكين كبير حاد، وفي البداية عليكي عود القصب إلى أصابع صغيرة في طول إصبح اليد، ومن ثم تقشيره بطريقة طولية من الأعلى للأسفل، بشكل دائري، ثم تقطيع إلى قطعتين أو ثلاثة.

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بعد التقشير يمكن تقديم القصب في أطباق صغيره وتناوله، مباشرة مع التخلص مما يتبقى منه.

ولعصر العصب، يمكنك استخدام الكماشة الموجودة في البيت، ووضع قطع القصب بداخلها وعصره في الأكواب وتناوله.