شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه بمنشور جديد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة للفنانة البريطانية، كاثرين زيتا جونز، وعلق عليها قائلًا: "هذا هو ذوقي".
المنشور الذي تفاعل معه العديد من المتابعون، معلقين بشكل ساخر: "برده فيها شبه من ياسمين".
جدل حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
وتسببت أحدث صور جمعت مؤخرًا بين ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، في إثارة الجدل حول علاقتهما، والعديد من التكهنات حول وجود مشروع ارتباط من عدمه.
فتواجد "العوضي" رفقة "ياسمين"، خلال احتفالها بعيد ميلادها الأخير، خاصة لحظة تقطيع كعكة عيد الميلاد، وظهرت معه في إحدى الصور، ما كان سببًا لإثارة التساؤلات: هل هي مجرد صداقة؟ أم تتخطى ذلك إلى علاقة عاطفية؟.
العوضي يعلق على الشائعات
وعلق الفنان أحمد العوضي، على شائعة ارتباطه بالممثلة ياسمين عبدالعزيز، والتي جرى تداولها خلال الساعات الماضية، منذ ظهورهما معا في حفل عيد ميلادها الـ40، عقب تصدرها محرك البحث "جوجل".
وقال "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مش هأكد ولا هنفي الموضوع ده، ومحدش يقول كلام على لساني أنا مقولتوش"، رافضًا توضيح حقيقة الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي ينشر صورة "فتاة أحلامه".. ومتابعوه: شبه ياسمين عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.