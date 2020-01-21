بعد انفصالها عن الملياردير السعودي.. 3 رجال في حياة ريهانا

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بعد قصة حب دامت 3 سنوات، أعلنت مطربة البوب العالمية ريهانا، انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل.
ونقلًا عن مصادر خاصة مقربة من ريهانا، في تحليل جديد نشرته المدونة الشهيرة شالون ليستر، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، عن أسباب الانفصال ترجع إلى محاولة إجبارها على تناول وجبات لزيادة وزنها أكثر من اللازم.
رجال في حياة ريهانا
اشتهرت "ريهانا" بتعدد علاقاتها العاطفية، وفي الأعوام الأخيرة كان هناك 3 رجال في حياتها، نقدم نبذة عنهم في التقرير التالي..
حسن جميل
انتهت قصة حب دامت لأكثر من 3 سنوات، وكانت ريهانا أعلنت أنهما يخططان للزواج قبل أن يصدما الملايين من متابعينها بانفصالهما.
مغني الراب دريك
انتشرت شائعات حول ارتباطهما، ففي عام 2016 تصدر الثنائي عناوين الصحف والمجلات بعلاقتهما العاطفية التي كانت الشائعات تحوم حولها منذ عام 2009، ولم تمر سوى أشهر قليلة لينفصلا.
كريس براون
بدأت علاقة ريهانا بـ"كريس براون" في عام 2007 ولكن سرعان ما انتهت هذه العلاقة بعد تعدي براون بالضرب عليها في 2009، لتعود علاقتهما من جديد في 2010، ومن ثم انفصلا.
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