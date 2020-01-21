تعرف على الأبراج الأكثر غيرة.. "العقرب" يؤذي و"الحوت" يحولها لنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى

الغيرة غريزة إنسانية تختلف نسبيًا من شخصية لأخرى، ما بين الطبيعية والزائدة عن الحد التي تضر، سواء كان في العلاقات الاجتماعية أو العاطفية.

والغيرة على المستوى العاطفي إما أن تتحول لحقد وتهدد علاقاتك بشريك حياتك أو أن تتحول إلى نجاح. الأبراج تكشف لنا عن المواليد من النساء الأكثر غيرة وفقًا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود في تصريحها لـ"الخليج 365".

برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل):

من الأبراج التي تشعر بالغيرة الشديدة وقت العصبية والعند، ما يدفعها أحيانا إلى خسارة الأشياء القريبة من قلبه، ثم بعد ذلك تهدأ عندما تشعر بالخطأ.

برج الثور (21 أبريل -21 مايو):

من أكثر الأبراج غيرة وتدفعها غيرتها إلى التخطيط للسيطرة على شريك حياتها، وأحيانًا تتحول غيرته إلى حقد.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو):

امرأة يمكنها التحكم في ذاتها وفي مشاعرها، ولا تفضل مقارنتها بغيرها، لتصالحها مع الذات، وتتحول الغيرة لديها إلى النجاح.

برج السرطان (22 يوليو - 22 يونيو):

بالرغم من هدوء مواليد أنثى السرطان إلا أنهم حين يغارون لا يرغبون بتفضيل غيرهم عليهم.

برج الأسد (22 يوليو - 22 أغسطس):

عند شعورهم بالمساس بكرامتهم وكبريائهم تبدأ تظهر الغيرة والعصبية والعناد.

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برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

من الأبراج الكتومة التي تتميز الغيرة لديها بالنجاح، ولكن لا يحب مقارنته بأحد، لأن ذلك يدفعه للعصبية الشديدة.

برج الميزان (23 سبتمبر - 23 أكتوبر):

من الأبراج الهوائية المتقلبة أحيانا تشعر بالغيرة وأحيانا تتميز بالهدوء.

برج العقرب (23 أكتوبر - 22 نوفمبر):

تشعر دائما بالنجاح والثقة بالنفس، ولكن عند شعورهم بالخيانة يبدوأن في التفكير في الإيذاء.

برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر):

نادرا ما تغار أنثى القوس، ودائما تستطيع التحكم في مشاعرها، وعند شعورها بالغيرة تهدأ بعد فترة وجيزة كأن شيئا لم يكن.

برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):

امرأة الجدي شديدة الغيرة ولكنها لا تُظهر غيرتها وتتحول لديها إلى أنانية وحب امتلاك بشكل مبالغ فيه.

برج الدلو (20 يناير-18 فبراير):

من الأبراج الهادئة المسالمة التي لا تشعر بالغيرة بسهولة، ولكنها حين تغار لا تتخلى عن شريك حياتها.

برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

من الأبراج المائية الأقل غيرة، نظرًا لكبريائه الشديد، وحين تغار يمنعها كبريائها من القيام بأي تصرف يؤذي الآخرين وتتحول غيرتها للطموح والنجاح.